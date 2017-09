„YouTube Kids“ kommt auch nach Deutschland

Berlin. Googles Video-Plattform YouTube hat ihr Angebot speziell für Kinder im Vor- und Grundschulalter nun auch in Deutschland und Österreich gestartet. Die App „YouTube Kids“ vereint eine große Sammlung altersgerechter Inhalte wie Sachgeschichten, Kinder-Videos oder auch Angebote zum Mitsingen von Kinderliedern. Eltern hätten dabei umfangreiche Möglichkeiten der Kontrolle, hieß es am Mittwoch bei der Vorstellung in Berlin.

So sieht Google neue App „YouTube Kids“ aus. Quelle: Screenshot/GooglePlay

Die App für Smartphones und Tablets gibt es bereits seit 2015 in den USA. Inzwischen ist sie in 37 Ländern und acht Sprachen erhältlich. Das Angebot zähle pro Woche mehr als elf Millionen Zuschauer, sagte Cedric Petitpas von YouTube am Mittwoch in Berlin. Mehr als 45 Millionen Mal sei die App von Nutzern installiert worden. Die Videos reichen von „Peppa Wutz“, über „Feuerwehrmann Sam“ und „Bibi & Tina TV“ bis zu „Mia and me“. Die Videos sind in Kategorien wie „Serien“, „Musik“, „Lernen“ und „Erkunden“ unterteilt.

Videos stünden schon bei den Kleinen hoch im Kurs, sagte Björn Schreiber von der Freiwilligen Selbstkontrolle FSM, und begrüßte das neue Angebot. Wichtig sei dabei aber, dass die Erwachsenen dafür sorgten, dass Kinder nicht auf problematische Inhalte stoßen, sagte Friedemann Schindler, Leiter von Jugendschutz.net. Die Smartphone-App könne „eine große Lücke für deutsche Eltern füllen“.

Zu den Klassikern gehören im deutschsprachigen Angebot Videos wie das Sandmännchen, Heidi, Die Biene Maja und Janoschs Traumstunde. Dazu gibt es viele Erklärvideos. Die Suche nach Inhalten kann wahlweise auch per Sprache erfolgen, Eltern können die Suche jedoch auch komplett sperren. Auch ein Zeitlimit können die Eltern festlegen – die App wird nach Ablauf der Zeit automatisch gesperrt. Die App kann im Google Playstore oder in Apples App Store heruntergeladen werden.

Von RND/dpa/are