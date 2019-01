Meinung Analyse - Brexit-Deal gescheitert: Das hat Großbritannien nicht verdient Das Brexit-Abkommen ist im britischen Unterhaus gescheitert. Mit ihrem Votum vom Dienstagabend verspielen die Politiker weitaus mehr als nur eine Einigung mit der Europäischen Union, wie Hendrik Brandt meint: Sie verspielen auch die Zukunft ihres Landes.

Seltene Demütigung: Premierministerin Theresa May. Quelle: House of Commons/PA via AP