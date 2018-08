Meinung Flüchtlinge in Hannover - Leitartikel: Wer sind wir noch? Vor drei Jahren sagte Angela Merkel den Satz "Wir schaffen das!" Heute, drei Jahre später, ist wenig Neues mit den drei Worten anzufangen. Oder doch? Ob „wir“ es schaffen, Gesellschaft und Staat freiheitlich zu halten und zugleich robuster zu machen, hängt auch davon ab, ob es dieses „wir“ noch gibt. Ein Kommentar von HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt.

Herausforderung auch in der Region Hannover: Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof in Lehrte im September 2015. Quelle: Alexander Körner (Archiv)