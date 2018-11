Hannover

Wer bei der AfD etwas auf sich und seine Partei hält, der wird behaupten, er kämpfe für die Meinungsfreiheit in Deutschland. Viel zu viele unbequeme Wahrheiten dürften hierzulande unter dem Joch der politischen Korrektheit schließlich längst nicht mehr ausgesprochen werden – vor allem solche, die Ausländer betreffen. Und wer so gar keine Scheu vor Phrasen hat, sagt dann vielleicht noch: „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.“

Tatsächlich würde man sich in die Tasche lügen, würde man leugnen, dass in Deutschland seit Beginn der Flüchtlingskrise Dinge gesagt werden, über die man vorher lieber schwieg. Auch Politiker von Parteien der Mitte und links davon halten es nun hin und wieder für nötig zu sagen, dass hierzulande konsequenter abgeschoben werden müsste – etwa im Bezug auf Straftäter. Und Medien halten es in ihren Berichten häufiger als früher für nötig zu erwähnen, dass Ausländer an einem Verbrechen beteiligt waren. Dazu hat, auch da muss man ehrlich sein, sicher Druck von rechts beigetragen. Vor allem aber liegt es daran, dass die politische Lage im Land sich durch die Ankunft von mehr als einer Million Flüchtlingen gewandelt hat. Und damit setzt das Land sich auseinander, wie sich das in einer Demokratie gehört.

Nun aber geht der AfD, die so gern mehr Wahrheiten ausgesprochen sähe, die vorherrschende Meinungsfreiheit plötzlich zu weit. Dann nämlich, wenn sich Lehrer etwa im Politikunterricht dazu äußern, wie welche Partei einzuschätzen sei. Hierbei kommt die AfD ihrer Ansicht nach zu häufig zu schlecht weg. Also setzt sie auf ein Lieblingswerkzeug totalitärer Staaten: die Denunziation. Wer als Lehrer schlecht über die AfD redet, soll gemeldet werden. Dabei beruft sich die Partei auf das Neutralitätsgebot, an das Lehrer gebunden sind. Tatsächlich ist im niedersächsischen Schulgesetz die Rede von parteipolitischer Neutralität. Wie aber soll man Politikunterricht geben, ohne sich die Programme von Parteien und Aussagen ihrer Funktionsträger anzusehen?

Da kommt eben wieder das niedersächsische Schulgesetz ins Spiel. Darin steht zum Beispiel, Erziehung und Unterricht müssten „dem Grundgesetz entsprechen“. Schüler sollten fähig werden, „die Grundrechte für sich und jeden anderen wirksam werden zu lassen“ und „ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz“ zu gestalten.

Zu all dem aber passt das Gerede der Partei von „Umvolkung“ und „Volkstod“ nicht, wie die AfD jüngst selbst in einem internen Gutachten festgestellt hat. Dazu passt es nicht, an der Grenze auf Flüchtlinge schießen zu wollen. Und dazu passt es nicht, ein neues Tausendjähriges Reich herbeizureden wie der thüringische AfD-Chef Björn Höcke.

Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Auch als Lehrer.

Von Felix Harbart