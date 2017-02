In Celle stürmen 100 Polizisten ein Flüchtlingsheim, um den Straftaten einer Handvoll Kleinkrimineller nachzugehen. In Göttingen werden bei einem Großeinsatz zwei potenzielle islamistische Terroristen festgenommen – bereits eine Woche später steht fest, dass sie aus Deutschland ausgewiesen werden. Als erstes Bundesland überhaupt will Niedersachsen islamistischen Gefährdern notfalls die Fußfessel anlegen. All die Beispiele zeigen, dass man hierzulande neuerdings im Umgang mit Flüchtlingen auch auf eine Politik der harten Hand setzt – und das gerne zeigt. Es wirkt fast so, als würden vielerorts blinkende Lämpchen aufgestellt, die den Bürgern signalisieren sollen: Wir nehmen Eure Sorgen erst – und tun etwas.

Das war nicht immer so und steht sicherlich auch in Zusammenhang mit der anstehenden Landtagswahl. Rot-Grün, ohnehin nach den jüngsten Umfragen in Niedersachsen ohne Mehrheit, will sich im Wahlkampf keine Blöße geben. Der neue Kurs ist aber auch einem Lernprozess geschuldet: Flüchtlingspolitik ist eben nicht nur Integrationspolitik. Oder anders gesagt: Zu einer erfolgreichen Integrationspolitik, für die Bund und Länder zu Recht Milliardenbeträge ausgeben, gehört der permanente Blick auf die dunkle Seite der Zuwanderung. Die Landesregierung ist unter enormen Druck geraten, weil sie womöglich nicht genau hingeschaut hat. Wie konnte es zu den Ermittlungspannen im Fall Safia S. kommen, die im Auftrag des IS einen Polizisten schwer verletzte? Wie kann es sein, dass sich in Wolfsburg, Hildesheim und Braunschweig eine islamistische Szene breit macht, die der Staat nur bedingt unter Kontrolle hat? Und warum gab es offenbar Versuche von Behörden, massiven Sozialbetrug von Flüchtlingen zunächst nicht öffentlich werden zu lassen?

Eine Antwort auf diese Fragen liegt auch darin, dass Politik und Behörden die von AfD und Pegida betriebene Stimmungsmache gegen Flüchtlinge wohl nicht anheizen wollten – eine Haltung, die bei Rot-Grün verbreitet ist. Inzwischen aber weiß man: Wer aus Angst vor Populisten Zahlen und Fakten verschweigt, der hat verloren. Weil die Menschen es übel nehmen, wenn man ihnen nicht die Wahrheit sagt. Darum ist es richtig, dass die niedersächsische Kriminalstatistik jetzt aufzeigt, welche und wie viele Straftaten von Flüchtlingen begangen wurden. Wer genau liest, kann schnell erkennen, dass sich viele Probleme relativ schnell erledigen dürften: Wenn nämlich die Menschen, die ein Bleiberecht in Deutschland haben, aus den Massenunterkünften kommen und hier arbeiten können. Darauf muss alle Integrationsarbeit zuerst zielen. Kriminalität von Flüchtlingen gehört verfolgt wie jede andere Kriminalität auch. Irgendwann muss dies hoffentlich nicht mehr besonders betont werden.

