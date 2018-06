Hannover

Man hat ja schon nicht mehr daran geglaubt – die Stadt hat es tatsächlich geschafft, Kulturdezernent Harald Härke vorläufig zu suspendieren. Eine der zentralen Figuren der unappetitlichen Rathausaffäre muss erst einmal beiseite treten.

Doch das Theater, wie Oberbürgermeister Stefan Schostok die vergangenen Monate selbst nennt, ist damit noch lange nicht beendet. Man muss davon ausgehen, dass Härke sich nicht so leicht von der Bühne drängen lässt. Der Mann ist ein Meister des politischen Dramas, und wenn er nur will, kann er reichlich Stoff für weitere Akte liefern. Sollte Schostok denken, jetzt kehre Ruhe ein, irrt er wie so oft in den vergangenen Monaten. Wie geht die Suspendierung Härkes aus? Was wird aus Schostoks Büroleiter Frank Herbert? In die kommenden Monate könnten Anklagen wegen Untreue und Geheimnisverrat gegen Härke, Herbert und sogar Schostok selbst platzen. Letzterem droht auch noch ein Disziplinarverfahren.

Dabei wäre es jetzt so wichtig, dass die Männer und Frauen an der Spitze der Verwaltung sich wieder ihren eigentlichen Aufgaben zuwenden können. Einige werden sogar zusätzliche Arbeit haben, was ob der Fülle der offenen Baustellen das nächste Problem ist.

Da ist zum einen die Bildung: Hannovers Schulen platzen aus allen Nähten, etliche Gebäude sind marode, Schüler protestieren gegen stinkende Klos, und an der technischen Ausstattung hapert es. Bildungsdezernentin Rita-Maria Rzyski hat also ohnehin allerhand zu tun – und muss jetzt auch noch den Kulturbereich von Härke übernehmen.

Zusätzlich zur Feuerwehr, die sie ihm schon vorher abgenommen hatte – und da liegt das nächste Problem. Der Bau der neuen Feuerwache am Weidendamm liegt brach, es braucht ein Schlichtungsverfahren, um Stadt und Bauunternehmen wieder zusammenzubringen. Die alte Wache in der Calenberger Neustadt muss derweil mit Millionenaufwand ertüchtigt werden.

Und dann ist ungeklärt, was aus der Bewerbung um die Kulturhauptstadt wird. Der Umbau der alten VHS zu einer Dokumentationsstelle für die NS-Geschichte wird teuer, zwischenzeitlich drohte auch hier Baustopp – das hätte man mit Konzentration auf die Sache vermeiden können. Vom Ausmaß her ist das kein Vergleich zum Sprengel-Museum. 11 statt 4 Millionen Euro kostet die Brandschutzsanierung. Neben Härke und Schostok hat hier auch Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette keine gute Figur abgegeben.

Die Liste ließe sich fortsetzen. Doch aktuell ist nicht einmal die Mannschaft komplett, die diese Probleme anpacken müsste. Schostok muss einen neuen Büroleiter und einen neuen Personaldezernenten finden. Bekommt er das in seiner Lage alles allein hin? Er bräuchte jetzt Freunde, die ihn links und rechts unterhaken und ihm helfen, das Rathaus neu zu ordnen. Man sieht sie nicht. Hat er sie überhaupt? Hannover droht ein quälend langer Sommer des Stillstands.

Von Karl Doeleke