Kein Ruck  im Luther-Jahr

Mit einem Gottesdienst in Wittenberg, wo Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen veröffentlichte, enden am Dienstag die Feierlichkeiten zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation. Doch ein Ruck protestantischer Ruck ging nicht durch die Gesellschaft. Ein Kommentar von Michael B. Berger.