Müll fliegt vom Balkon, Kinder können in ihrer Kita nicht mehr draußen spielen, Familien sorgen sich. Die Zustände am Canarisweg in Mühlenberg, Hannovers ärmstem Stadtteil, geben Anlass zur Sorge. Es reicht nicht, wenn Politiker jetzt wieder nur gute Absichten beteuern. Eine Analyse von Jutta Rinas.