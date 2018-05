Hannover

Geschenke müssen nicht teuer sein. Sie müssen auch nicht wertvoll sein. Sie müssen nicht mal neu sein. Nicht praktisch, nicht biologisch abbaubar, nicht gendergerecht, kapitalismuskritisch oder vegan, nicht mal schön müssen Geschenke sein. Sie müssen nur von Herzen kommen. Sagen Menschen, denen sowohl Geld und Ideen immer genau dann ausgehen, wenn geschenketrächtige Zeiten anstehen.

Besonders die Einzeltage sind schlimm, die nicht eine mehrwöchige Präparationsbugwelle wie beispielsweise die Adventszeit vor sich herschieben. Geburts- und Muttertage stehen einfach vor der Tür, wenn man gerade den Müll rausbringen will, alle Läden sind natürlich zu, und der elektronische Kalender hat das natürlich eingetragene Ereignis selbst ausradiert, Zuckerberg ist also schuld. Das kann die Nichte auf ihrer plötzlichen Konfirmationsfeier aber noch nicht verstehen und man will an solchen Tagen keine Schuldfragen klären. Nun gilt es der Verwandtschaft und der Hauptperson zu suggerieren, dass die Konfirmationsfeier der Nichte nicht nichtig, sondern richtig wichtig ist.

Leider läuft ein kurzes Impulsreferat über die Vergänglichkeit materieller Ansprüche in dieser Altersklasse meist ins Leere. Konfirmationsfeiern sind oft jugendliche Wendepunkte vom Sparschwein zum Investmentbanking. Was also tun?

In Schachteln denken. Verpackung ist wichtig. Das sogenannte Unboxing, das Auspacken von Dingen auf Youtube, hat mehr Zuschauer als Arte. Das Drumherum spielt eine entscheidende Rolle. Wenn die Verpackung cool oder sexy ist, kann das Handy auch hässlich sein. Zur Not lässt man die Schachtel halt drumherum. Dass manche Produkte beispielsweise aus dem Pflegebereich im Verhältnis zur Luxusbox mit Magnetverschluss so klein sind, dass man sie in der Holzwolle und dem Duftpapier gar nicht findet, kann zu Ostern sogar als gewollter Effekt verkauft werden.

Hebt man solche Schachteln auf oder erwirbt sie auf Vorrat im Internet, hat man bei plötzlich auftretenden Geburtstagen oder Konfirmationen eine Eins-a-Improvisationsbasis. Der Inhalt ist dann schon fast egal. In einer umdekorierten Men-Relaxing-Care-Box sieht auch Buntes aus dem Gemüseregal wie ein zeitgemäßer Smoothie-Bausatz aus. Davon wird man noch lange sprechen. Aus unterschiedlichen Gründen.

Von Uwe Janssen