Eigentlich war der Auftritt vor laufenden Kameras für den geübten Geräteturner keine große Sache. Am 4. Dezember 2010 wollte Samuel Koch in der Fernsehshow “Wetten, dass ...?“ mit speziellen Sprungstiefeln nacheinander über fünf fahrende Autos federn. Millionen Zuschauer erlebten dann live vor ihren Fernsehgeräten zu Hause, wie die Sache schiefging – mit tragischen Folgen. Seit jenem Sonnabend ist Samuel Koch vom Hals abwärts weitgehend gelähmt. Moderator Thomas Gottschalk gab wenig später seine Fernsehshow ab, für Koch bedeutete der Abend das Ende seines selbstbestimmten Lebens.

Vor einer Begegnung mit Koch überlegt man für einen Moment unsicher, ob man ihm zur Begrüßung die Hand entgegenstrecken soll. Alles kein Problem. Koch, heute 30 Jahre alt, sitzt in einem Elektrorollstuhl, den er praktisch geräuschlos auf der Stelle kreisen lassen kann. Die Anfangsnervosität verfliegt schnell, wenn man mit diesem so ruhig wirkenden Mann ins Gespräch kommt. Koch versteht es, auf sein Leben mit einiger Selbstironie und auch Distanz zu schauen.

Allerdings, ob man will oder nicht: Die Erinnerung an den Sturz von Düsseldorf lässt sich kaum ausblenden. Auch Koch unterteilt durchaus in die Zeit vor und nach dem Unfall: “Zwei Leben“ (2012) hieß sein erstes von zwei Büchern, die er geschrieben hat. Der Titel des zweiten lautete “Rolle vorwärts“ (2015). Der Bezug zum Unfall ist also immer noch da – zugleich lässt sich die Überschrift aber auch ganz anders, nämlich als Aufforderung an sich selbst verstehen: Es soll vorangehen, auch im Rollstuhl.

Für Koch hat längst schon etwas Neues angefangen, ein Leben, das er so wenig wie möglich über seinen Unfall definieren lassen möchte. Schon kurz vor dem Unglück hatte der Sohn eines Informatikers und einer OP-Schwester an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover eine Ausbildung zum Schauspieler begonnen. Nach endlosen, von Schmerz und Rückschlägen gezeichneten Monaten im Krankenhaus und in der Reha setzte er das Studium fort. Im Februar 2014 bestand er die Abschlussprüfung, in der er sich mit dem Thema Behinderung auf der Bühne auseinandersetzte.

Danach wechselte Koch als Ensemblemitglied ans Staatstheater Darmstadt, wo er bis heute arbeitet. Wenn es die Rolle verlangt, wie etwa in Franz Kafkas “Bericht für eine Akademie“, lässt er sich schon mal von einem Mitspieler mit Klebeband an dessen Körper festbinden und über die Bühne schleppen.

Samuel Koch musste sich erst daran gewöhnen, eine öffentliche Person zu sein: Die Heirat mit der Schauspielerin Sarah Elena Timpe in seiner Heimatgemeinde im südbadischen Efringen vor knapp zwei Jahren wurde in den bunten Medien ausgiebig zelebriert. Seine Frau hatte Koch bei den Dreharbeiten zur Telenovela „Sturm der Liebe“ kennengelernt. Auch in Til Schweigers Komödie “Honig im Kopf“ hatte der Schauspieler eine kleine Rolle.

Und nun ist Samuel Koch in seiner ersten Kinohauptrolle zu sehen: In “Draußen in meinem Kopf“ (Start: 26. April) spielt er einen an Muskeldystrophie leidenden jungen Mann in einem Pflegeheim, der seinem Tod entgegensieht. Seiner Umgebung steht dieser Sven mit einigem Sarkasmus gegenüber – auch dem neuen Pfleger Christoph (Nils Hohenhövel), der sein Freiwilliges Soziales Jahr in dem Heim ableistet.

Wem bei dieser Inhaltsangabe andere Kinofilme mit Behinderten im Mittelpunkt durch den Kopf geistern, zum Beispiel “Ziemlich beste Freunde“: Das Kammerspiel von Regisseurin Eibe Maleen Krebs ist anders, in einigen Momenten durchaus witzig, aber ganz gewiss keine der üblichen Wohlfühl-Komödien.