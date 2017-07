100.000. Besucher bei Karl-May-Spielen

Bad Segeberg. Die fantasievollen Wildwest-Geschichten von Karl May ziehen die Menschen auch noch 115 Jahre nach dem Tod des sächsischen Schriftstellers magisch an. 100.000 Gast bei den Freiluftfestspielen in diesem Jahr war die 45-jährige Physiotherapeutin Sandra A. aus Hamburg. Sie war mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen (12, 7) in die Vorstellung gekommen. Auf sie wartet 2018 ein Karl-May-Wochenende bei der Premiere von „Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg“. Zum Gewinn gehören außerdem zwei Übernachtungen samt An- und Abreise sowie ein Barbecue und eine Autogrammstunde mit dem Karl-May-Ensemble.

Von RND/epd