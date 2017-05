Fazeley. „Mit großer Trauer müssen wir berichten, dass ein junges Mädchen nach einem Vorfall auf einer unserer Wildwasserbahnen gestorben ist“, hieß es am frühen Abend auf der Facebook-Seite des britischen Freizeitparks „Drayton Manor“. Laut Angaben des Parks ist die 11-Jährige von einem der insgesamt 21 Boote ins Wasser gefallen.

Vergeblich waren auch die Versuche der Rettungskräfte, das schwer verletzte Mädchen am Leben zu erhalten: Obwohl sie umgehend in das nahegelegene Kinderkrankenhaus geflogen wurde, starb das Kind wenig später im Birmingham Children’s Hospital. Zuvor hatten Mitarbeiter des Parks das Mädchen aus dem Wasser gerettet. Wie es zu dem tragischen Unglück kam, war zunächst unklar.

Wie BBC berichtet, war das Mädchen mit ihrer Schulklasse auf einer Klassenfahrt. Ursprünglich stamme die 11-Jährige aus dem etwa eine Autostunde entfernten Leicester. Die Rettungskräfte seien am frühen Nachmittag über den Vorfall informiert worden, hieß es dort weiter.

Wenig später verkündete der Park die Schließung des „Splash Canyons“ beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Wir wurden nicht gebeten, den Park zu verlassen, aber der Bereich wurde von der Polizei abgesperrt“, berichtet eine Besucherin des Parks. Erst Stunden später sei dann der ganze Park geschlossen worden.

Splash Canyon has been closed following an incident this afternoon. Emergency services & our fully trained park staff are assisting. pic.twitter.com/Fkji90Nwjs