München. Das Landgericht München I hat eine Hebamme wegen siebenfachen versuchten Mordes an werdenden Müttern zu 15 Jahren Haft verurteilt. Außerdem verhängte das Gericht am Freitag ein lebenslanges Berufsverbot gegen die Frau. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die 35 Jahre alte Regina K. ihren Opfern vor einem Kaiserschnitt Blutverdünner verabreicht hatte.

Mit der Strafe blieb das Gericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld plädiert hatte. Die Verteidigung hatte dagegen einen Freispruch gefordert. Als Motiv nahm das Gericht berufliche Unzufriedenheit an. Neben dem versuchten Mord verurteilte das Gericht die Frau unter anderem auch wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte.

Von RND/afp