Dessau-Roßlau. Die 16 Jahre alte Schülerin aus Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt war mit etwa 40 weiteren Schülern des Walter-Gropius-Gymnasiums zum Skifahren in Südtirol gewesen. Sie nahm an einem Skikurs teil, der von ihrer Schule angeboten wurde. Dabei starb sie.

Die Todesursache sei noch unklar, erklärte die italienische Polizei am Donnerstag. Wie die „Südtirol News“ berichteten, sei dem Mädchen übel geworden, bevor sie gestorben sei. Ein Sturz könne noch nicht ausgeschlossen werden.

Autopsie soll Todesursache klären

Klar sei aber schon, dass die Schülerin keinen Unfall mit einer anderen Person gehabt habe, erklärte die Polizei. Es sei auch möglich, dass das Mädchen krank war. Eine Autopsie soll nur die Todesursache klären.

Der Schulleiter des Gymnasiums des Mädchens, Michael Teichert, bestätigte, dass die Schülerin an einem Skikurs teilgenommen hat. Es sei ein übliches Angebot für die elften Klassen. An der Schule herrschten tiefe Betroffenheit und Trauer, sagte der Schulleiter. Es gebe Gesprächsangebote mit Schulpsychologen.

Wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet, waren die etwa 40 Schüler des Gymnasiums am 6. Januar nach Südtirol aufgebrochen. Nach dem Unglück während des Skikurses würden sie bereits am Freitag zurückkehren, einen Tag früher als geplant.

