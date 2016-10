Gütersloh . Nach seiner Festnahme wegen Diebstahls hat ein Jugendlicher gleich noch ein zweites Mal zugegriffen – diesmal ausgerechnet auf der Polizeiwache. Er und sein Freund waren nachts auf dem Privatgrundstück eines Polizisten in Nordrhein-Westfalen in eine Garage eingedrungen und dabei auf frischer Tat ertappt worden, wie sie zwei Taschenlampen einsteckten.

Kaum trafen die beiden zur Vernehmung auf der Polizeiwache ein, nutzte einer der Jugendlichen einen unbeobachteten Moment und steckte sich eine weitere Taschenlampe in die Hosentasche. Doch ein Beamter kam dem Gauner auf die Schliche. Nun wird der 17-Jährige gleich zweimal wegen Diebstahls angezeigt, wie die Polizei in Gütersloh am Dienstag mitteilte.

Von RND/dpa