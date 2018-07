Gera

Spiderman auf gefährlicher Schornstein-Mission: In Gera ist ein 18-Jähriger in einem Superhelden- Kostüm auf ein Dach gestiegen. Er habe sich von mehreren Kumpels bei der Aktion filmen lassen, hieß es in einer Polizeimeldung. Als Polizisten den Jugendlichen konfrontierten, soll er ihnen angeboten haben, gemeinsam auf Verbrecherjagd zu gehen. „Dies lehnten die Beamten selbstverständlich ab“, hieß es.

Ein Zeuge hatte die Polizei am Dienstagabend über die waghalsige Aktion auf dem Gelände einer ehemaligen Berufsschule informiert. Mehrere Streifenwagen fuhren dann hin. Als sie dort ankamen, fehlte von den Jugendlichen zunächst jede Spur. Die Polizisten konnten den 18-Jährigen und einen 15 Jahre alten Kumpel, der die Aktion filmte kurz danach stellen. „Derartige Aktionen sind äußerst gefährlich und sollten unterlassen werden“, warnt die Polizei.

Von RND/dpa