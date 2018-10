Wilhelmshaven

Sieben Menschen sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Wilhelmshaven verletzt worden. Sie wurden am Donnerstagabend mit Rauchgasvergiftungen und Verbrennungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte. Massive Probleme gab es während des Einsatzes laut Polizei wegen Gaffern.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte machten mehrere Personen an den Fenstern auf sich aufmerksam machten und riefen um Hilfe riefen – der Dachstuhl und mehrere Wohnung brannten zu diesem Zeitpunkt bereits, wegen des dichten Qualms im Treppenhaus konnten sie das Gebäude nicht verlassen.

Die Feuerwehr rettete alle 19 Bewohner, die sich im Haus aufhielten, über Drehleitern. Erschreckend: Die Einsatzkräfte wurden bei der Rettung massiv von Gaffern behindert, sagte ein Sprecher der Polizei NDR 1 Niedersachsen.

Das Gebäude ist laut Polizei unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einer Wohnung im Dachstuhl ausgebrochen.

Von RND/dpa