20 Tote nach Schüssen bei Festival in Las Vegas

Las Vegas. Die Schüsse seien während des Country-Musik-Festivals „Route 91 Harvest“ gefallen, das vor dem Mandalay Bay Casino stattfand. Sie wurden offensichtlich aus den oberen Stockwerken des Hotels abgegeben. Mindestens ein Schütze habe mit einem Hochleistungs-Sturmgewehr das Feuer bei dem Country-Musik-Festival am Strip in Las Vegas eröffnet. Die Polizei bestätigte weiter, dass ein Verdächtiger in einem oberen Stockwerk des Mandalay Hotels erschossen worden sei.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q — David Sakach (@davidsakach) October 2, 2017

Nach Augenzeugenberichten seien mehrere Hundert Schüsse gefallen, wie ein Reporter vor Ort berichtete. Zunächst war angenommen worden, es habe sich um mehrere Schützen gehandelt. Doch die Polizei geht davon aus, dass es keine weiteren Verdächtigen unterwegs seien. Dennoch appelliert die Polizei laut „Las Vegas Review-Journal“ an die Bevölkerung, die Umgebung weiterhin zu meiden.

Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T — Eiki Hrafnsson (@EirikurH) October 2, 2017

Spezialkräfte der Polizei sind derzeit noch im Einsatz. Auf einer ersten Pressekonferenz teilte die Polizei weiter mit, sie fahnde nach einer Frau, die den Schützen begleitet haben soll.

Es passierte während eines Konzerts des Countrysängers Jason Aldean am weltberühmten Strip in Las Vegas (Nevada): Plötzlich peitschten Salven aus einem Sturmgewehr durch die Nacht. Die Menschen rannten um ihr Leben. Zur Bildergalerie

Von RND/AP