200 Menschen prügeln in Göttingen aufeinander ein

Göttingen. Bei einer Massenschlägerei in der Göttinger Innenstadt haben rund 200 Menschen aufeinander eingeprügelt. „Die Sache ist noch ziemlich unübersichtlich“, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. „Fest steht bisher, dass am Sonntagabend zwei große Personengruppen unterschiedlicher Herkunft aufeinander losgingen.“ Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot an. „Ein Beteiligter wurde in Gewahrsam genommen“, sagte der Sprecher. Verletzte habe es wohl nicht gegeben. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

Von RND/dpa