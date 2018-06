Omaha

Der Rekord liegt bislang bei 3.456.789 Dollar, die die Meistbietenden in den Jahren 2012 und 2016 für das Treffen hingelegt hatten.

Das Mittagessen wird traditionell bei einer Online-Auktion angeboten, mit der Geld für die Arbeit der Glide Foundation gesammelt wird. Die Stiftung hilft Armen und Obdachlosen in San Francisco. Buffett hat durch die jährlich stattfindenden Auktionen bislang mehr als 26 Millionen Dollar für sie eingesammelt.

Die Gewinner der Auktion essen in der Regel mit dem Star-Investor Buffett in einem Steakhaus in New York City. Das Lokal spendet wiederum jedes Jahr mindestens 10.000 Dollar an die Glide Foundation, damit es den Lunch veranstalten kann. Buffett ist für seine Spendenfreudigkeit berühmt.

Von RND/dpa