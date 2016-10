Weissach im Tal. Ein 45 Jahre alter Mann hat in Weissach im Tal (Baden-Württemberg) mit einer Luftdruckwaffe auf vorbeifahrende Autos geschossen und damit für einen größeren Einsatz der Polizei gesorgt. Der Mann bedrohte in der Nacht zum Sonntag außerdem einen Passanten und gab aus seinem Haus Schüsse auf ein Nachbarhaus ab, wie die Polizei mitteilte.

Danach verschanzte er sich in einem Zimmer. Passanten alarmierten die Polizei. Die Polizei sperrte Straßen rund um den Einsatzort weiträumig ab. Spezialkräfte drangen in das Haus ein und brachten drei Bewohner in Sicherheit. Sie waren während des Vorfalls nicht vom dem 45-Jährigen bedroht worden.

Während des Polizeieinsatzes verbarrikadierte sich der Mann in seinem Zimmer und schoss weiter. Spezialkräfte drangen in das Zimmer ein, überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Dort stellten die Beamten die Luftdruckwaffe sicher.

Bei dem Einsatz wurde der Schütze von einem Polizeihund leicht verletzt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Zum Motiv des Mannes ist bislang nichts bekannt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem 45-Jährigen um einen „psychisch auffälligen Mann“.

