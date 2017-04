Lauterbach. Der Mann aus dem Südeichsfeld sei am Freitagnachmittag zusammen mit Sportfreunden zu dem Flug aufgebrochen, berichtete die Polizei am Sonntag. Kurz nach dem Start hätten sich dann die Windverhältnisse geändert, so dass der Schirm des 56-Jährigen manövrierunfähig wurde. Der Mann stürzte daraufhin in Lauterbach (Wartburgkreis) zu Boden, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.

Von dpa/RND