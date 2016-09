Dortmund. Anmeldungen für Demonstrationen zu bearbeiten, gehört zur Standardarbeit der Behörden. Der Brief der neunjährigen Merle aus Dortmund dürfte jedoch für Verzückung gesorgt haben. Das Mädchen wollte eine Demonstration anmelden - in einem Kleingarten. In Kinderschrift hat sie ihr Anliegen an den Polizeipräsidenten adressiert: "Lieber Herr Polizeipräsident, ich wollte mit Kindern aus meiner Schule eine Demo veranstalten" - so beginnt Merles Brief.

Unterzeichnet wurde der Brief auch von ihren Klassenkameraden: Neben Merle haben unter anderem auch Talca, Can, Lucas und Heja unterzeichnet. Da die "Demonstration", bei der am Sonntag Spenden für den WWF gesammelt werden sollen, auf einem privaten Grundstück stattfinden soll, muss sie nicht angemeldet werden. Aber das muss man als Neunjährige ja noch nicht unbedingt wissen.

