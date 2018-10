Potsam/Niemegk

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 9 in Brandenburg auf Höhe der Anschlussstelle Niemegk in mehrere Baustellenfahrzeuge gefahren. Dabei wurden am Montag ein Mensch schwer, ein weiterer leicht verletzt, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Ein Hubschrauber landete auf der Autobahn zur Rettung des Schwerverletzten.

Wie es zu dem Unfall in der Tagesbaustelle in Richtung Leipzig kam, war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen war der Unfall-Laster, der Bierkisten geladen hatte, gegen 16 Uhr in die Tagesbaustelle gefahren. Dabei hatte er sechs weitere Fahrzeuge ineinandergeschoben. Insgesamt beteiligt waren an dem Unfall vier Lastwagen, zwei Transporter und ein Schilderwagen. Zwei der Lastwagen stellten sich quer und blockierten die Autobahn.

Sperrung wohl noch bis in die Nacht

Diese wurde hinter der Anschlussstelle Niemegk in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr am Abend dort von der Autobahn. Der Verkehr staute sich teilweise auf bis zu 13 Kilometer Länge. Ortskundige wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die Aufräumarbeiten könnten noch bis spät in die Nacht dauern. Der Unfalllastwagen verlor etwa 100 Kisten seiner Ladung, zudem lief Diesel aus. Auch Farben und Lacke gelangten durch den Unfall auf die Autobahn, sodass die Feuerwehr den Einsatz als Gefahrguteinsatz einstufte.

Von dpa/sag/Julian Stähle/RND