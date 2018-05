Hannover

Der israelische Musiker Abi Ofarim sei nach langer schwerer Krankheit in seiner Schwabinger Wohnung „für immer eingeschlafen“ zitiert die „Bunte“ Insiderkreise.

Zur Galerie Der israelische Schlagerstar Abi Ofarim ist nach schwerer Krankheit mit 80 Jahren gestorben. Er wurde insbesondere zwischen 1959 und 1969 mit seiner Frau Esther als Gesangsduo Esther und Abi Ofarim bekannt.

Bereits im Januar sei der damals 79-Jährige mit einer schweren Grippe und einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert und in ein künstliches Koma versetzt worden.

Mit seiner Ex-Frau Esther feierte Ofarim in den fünfziger und sechziger Jahren internationale Erfolge. Obwohl seine Solokarriere scheiterte, veröffentlichte der Musiker 2009 nach 27-jähriger Pause das Album „Too Much of Something“.

Ofarim hinterlässt zwei Söhne: den Rockmusiker und Schauspieler Gil Ofarim sowie den ehemaligen „The Voice of Germany“-Teilnehmer Tal Ofarim.

