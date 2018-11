Bremen

Als noch nicht fit für die Reifeprüfung haben sich angehende Abiturienten in Bremen bei einer Party erwiesen. Wegen Schlägereien und Raub mussten am Wochenende Bereitschaftspolizisten zu der Feier der rund 400 oft betrunkenen jungen Leute anrücken, teilte die Polizei am Montag mit.

Immer wieder mussten die Beamten schlichtend eingreifen und am Ende drohte die Situation bei der Jackenausgabe zu eskalieren. In einem kleinen Raum stürzten sich bis zu 100 Gäste auf die Kleidung, da diese nicht mit Marken gekennzeichnet war. Um die Lage zu beruhigen, rückten weitere Polizisten an und nahmen die Jackenausgabe in die Hand. Die Polizei will dem Veranstalter den Einsatz in Rechnung stellen.

Von RND/dpa