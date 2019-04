München

Die About You Awards sind so etwas wie der „Oscar“ für Social-Media-Stars. Nur etwas kleiner und nicht ganz so bedeutend. Aber immerhin kamen rund 1500 geladene Gäste ins „Studio 9“ auf dem Bavaria-Filmgelände in München-Grünwald. Darunter Moderatorin und Neu-Single Sylvie Meis, Fußballer Jérome Boateng, Stand-Upperin Enissa Amani, Topmodel Doutzen Kroes und der deutsche „Victoria’s Secret“-Engel und Leonardo-DiCaprio-Ex Lorena Rae.

War Lena Gercke zu Beginn der Veranstaltung noch wortlos über den orangefarbenen Teppich gehuscht, unterhielt sie sich auf der Aftershowparty angeregt mit dem deutlich erschlankten Promi-Fotografen Paul Ripke. „Ich habe meine Ernährung umgestellt und esse jetzt nur noch vegan. Seitdem sind die Pfunde gepurzelt“, sagte er zum RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Heidi , Tom und Bill schwänzen die Aftershow-Party

Apropos Pfunde, Heidi Klum, die an diesem Abend mit einem „Special Award“ ausgezeichnet wurde, strich sich während der Verleihung immer wieder über ihren Bauch. Entweder machte sie sich damit über die Schwangerschaftsgerüchte lustig oder es gibt Ende des Jahres Nachwuchs im Hause Klum. So oder so, die Aftershow schwänzten Heidi und ihre beiden Begleiter, Tom und Bill Kaulitz. Zum einen konnten so keine Nachfragen kommen, ob Heidi und Tom tatsächlich schon heimlich geheiratet haben. Zum anderen möchte Heidi Ostern bei ihren (künftigen) Schwiegereltern Ostern feiern, wie sie einem Fan verriet. Und die Eltern der Kaulitz-Zwillinge wohnen in der Nähe von Magdeburg. Dürfte also ein längerer Trip am Wochenende von München nach Magdeburg werden. Es könnte aber auch daran gelegen haben, dass Heidi auf der Bühne ihre Hose geplatzt ist…

Heidis letztjährige GNTM-Gewinnerin Toni Dreher drehte jedenfalls auf der Tanzfläche ordentlich auf, während Rapper Cro zahlreiche Selfies mit seinen meist weiblichen Fans machte. Neben ihm standen zwei Bodyguards, die aufpassten, dass den Musiker mit der Pandamaske niemand filmte, während er sich immer wieder die Maske hochschob. Die letzten Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden.

Von Thomas Kielhorn/RND