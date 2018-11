Rimbach

Bei der versuchten Abschiebung einer vierköpfigen Familie in Rimbach im Odenwald (Hessen) hat eine Frau Polizisten mit einem Messer bedroht. Die 26-Jährige sollte gemeinsam mit ihren beiden Kindern und dem Ehemann in die Slowakei rücküberstellt werden. Nachdem die Frau das Messer gezückt hatte, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Das berichtete die Polizei am Dienstag.

Die 26-Jährige schloss sich daraufhin mit ihren beiden sechs und acht Jahre alten Kindern in einem Zimmer ein. In Gesprächen habe die Mutter dazu bewegt werden können, das Messer wegzulegen. Die 26-Jährige wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die armenische Familie sollte am frühen Dienstagmorgen aus einer Gemeinschaftsunterkunft abgeholt und in die Slowakei rücküberstellt werden. Nach dem Zwischenfall, bei dem mehrere Polizeistreifen, Rettungskräfte sowie die Feuerwehr im Einsatz waren, brach die Polizei den Abschiebungsversuch ab.

