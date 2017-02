Hannover. Die Kilos müssen purzeln – das hatten wir uns zu Beginn der vergangenen Woche vorgenommen. Und wir haben unsere guten Vorsätze in die Tat umgesetzt: Gut vier Kilo haben wir dank einer Ernährungsumstellung und konsequentem Sportprogramm bereits verloren.

Am Montag starten wir in die zweite Woche und hoffen natürlich auf anhaltende Erfolgserlebnisse. Wollen Sie auch abnehmen und fitter werden? Dann machen Sie doch einfach mit! Die Übungen für „Team Kraft“ sehen Sie hier. Ausgearbeitet hat sie der Hannoveraner Personal Trainer Claas Benk von „Claas Benk Athletics“. „Team Kraft“ trainiert an insgesamt fünf Tagen in der Woche: viermal steht ein hochintensives Workout auf dem Plan. Ergänzt wird es durch eine 20-minütige Ausdauer-Einheit.

Gut vier Kilo haben wir in der ersten Woche unserer Abspeck-Challenge schon abgenommen – noch hat „Team Kraft“ die Nase vorn. Am Montag starten wir in Woche zwei – und Sie können mitmachen. Video-Tutorials mit Kraftübungen finden Sie hier. Zur Bildergalerie

Den Trainingsplan für „Team Cardio“ hat auch in dieser Woche wieder Personal Trainer Kalala Ngoy von „ Athletic Dojo“ für uns erstellt. Wir starten mit insgesamt vier Ausdauer-Einheiten in die zweite Woche unserer Abspeck-Challenge: es wird weiterhin um den Ausbau unserer Grundlagenausdauer gehen. Sie können ihn hier herunterladen.

Rezeptideen für Woche zwei

Dass gesunde Ernährung vielseitig und lecker sein kann, beweisen auch in dieser Woche die Rezepte von Food Coach Patrycja Jaroszewski von „ Fitness-and-Food.de“. Zusammen mit der 29-jährigen Hannoveranerin haben wir wieder Fitnessrezepte zum Nachmachen für Sie gezaubert. Sehen Sie selbst:

Viel Spaß beim Nachmachen! Was Sie wann essen sollte, um Patrycja Konzept zu folgen, können Sie auch hier noch einmal nachlesen.

Vor einer Ernährungsumstellung sollten Sie ihren Arzt aufsuchen. Dasselbe gilt, bevor Sie mit einem intensiven Sportprogramm beginnen.

Von RND/Agnieszka Krus und Anne Reck