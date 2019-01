Dresden

Ein halbes Jahr lang hat sich Adrienne Koleszár eine Auszeit von ihrem Leben als Polizistin genommen und stattdessen ihre Karriere als Influencerin vorangetrieben. Im Sturm hat sie die Herzen und Likes ihrer Follower erobert, mehr als 690.000 Abonnenten versorgt sie nahezu täglich mit Bildern aus ihrem Leben.

Doch für den Erfolg hat die 34-Jährige einen hohen Preis gezahlt: Sie und ihr langjähriger Partner haben sich getrennt. Er wollte offenbar kein Leben in der Öffentlichkeit führen. „Du in der Öffentlichkeit. In einer Welt, die du so niemals wolltest. Aber ich wollte es. Unbedingt. Um jeden Preis. Egoismus, purer Egoismus“, schreibt Koleszár auf ihrer Instagram-Seite.

Unter dem Bild, das Adrienne Koleszár Hand in Hand mit ihrem Ex Steven, alias Mr. K, zeigt, schreibt die hübsche Blondine: „Was du liebst, lass frei. Und ich lass dich frei.“ Zehn Jahre hätte das Paar Höhen und Tiefen erlebt, teilt die Beamtin in dem emotionalen Post mit. „Du warst mein Schutz, immer. Und du bist für mich unendlich viel mehr als das.“

Ihre Abonnenten wenden sich mit aufmunternden Worten an die 34-Jährige, die mit diesem Beitrag wohl ihren persönlichsten Post veröffentlicht hat. „Ich schicke euch ganz viel Kraft! Wo sich eine Türe schließt, da öffnet sich eine neue“, schreibt eine Followerin. „Von Herzen traurig schöne Worte von dir“, kommentiert eine weitere.

