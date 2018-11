Philadelphia

In den USA hat sich eine Ärzteorganisation offen gegen Gewalt durch Schusswaffen ausgesprochen und dabei die Waffenlobby in die Kritik genommen. In einem Positionspapier, das in dem Fachmagazin „Annals of Internal Medicine“ veröffentlicht wurde, informierten die Mediziner über ihre tägliche Arbeit, bei der sie immer wieder schwer verletzten Schusswaffen-Opfern das Leben retten oder Angehörige von Verstorbenen informieren müssen. Auch schlug die Organisation mehrere konkrete Maßnahmen vor, um Waffengewalt in den USA zu reduzieren.

Neben Präventionsarbeit forderten die Ärzte etwa eine strengere Regulierung der Waffenkäufe. Der Verkauf von halbautomatischen Gewehren und Waffen mit großen Magazinen an Bürger sollte nach Ansicht der Organisation gänzlich verboten werden.

NRA: „Ärzte sollen sich um eigenen Kram kümmern“

Die US-amerikanische Waffenlobby NRA (National Rifle Association) reagierte wenig später auf das Statement der Ärzte. Via Twitter kritisierte die Gesellschaft die Medizinier öffentlich. „Jemand sollte den selbstgefälligen Anti-Waffen Doktoren sagen, dass sie sich um ihren eigenen Kram kümmern sollen. Die Hälfte der Artikel im „Annals of Internal Medicine“ befürworten Waffenkontrolle. Noch ärgerlicher ist, dass die medizinische Gemeinschaft, niemanden außer sich selbst konsultiert hat“, heißt es in dem Tweet.

Gegen die Vorwürfe der Lobby haben die Mediziner daraufhin mit einer Fotoaktion protestiert. Unter dem Hashtag #stayinmylane („um meinen Kram kümmern“) posteten Ärzte in den vergangenen Tagen Bilder aus Operationssälen und dem Alltag im Krankenhaus.

Viele Ärzte und Krankenhausmitarbeiter teilten auch Fotos von sich selbst, die sie in blutverschmierter Kleidung zeigen. „Ich kann kein Bild von einem Patienten machen, also ist hier ein Selfie. So sieht es aus, wenn ich mich um meinen Kram kümmere.“

„Wir werden nicht über die Waffengewalt schweigen. Ich spreche für diesen Patienten, seine Eltern, die niemals die selben sein werden und für jede Person, die ihm noch folgt, obwohl er es nicht gemusst hätte“, schrieb eine Chirurgin aus Los Angeles.

„Ein 16-Jähriger hat eine Schusswunde in der Aorta. NRA, seine Mutter ist im Warteraum. Wollt ihr ihr mitteilen, dass er es nicht geschafft hat?“, twitterte dieser Chirurg.

Eine Krankenschwester postete einen Eindruck aus einem Operationssaal.

Erst vergangene Woche sind bei einer Massenschießerei im US-Ort Thousand Oaks 13 Menschen getötet worden. Auch dieser Vorfall hat die Debatte um strengere Waffengesetze erneut angeheizt. Vorlagen der Demokraten könnten sich 2019 unter anderem um erweiterte Hintergrund-Überprüfungen für potenzielle Waffenkäufer oder um Beschränkungen für halbautomatische Gewehre drehen. Derzeit können US-Bürger in 30 Bundesstaaten Pistolen ohne Waffenschein kaufen.

Nach dem Amoklauf von Parkland im Februar waren zuletzt Hunderttausende Schüler und Erwachsene in mehreren Staaten für den „March of Our Lives“ auf die Straßen, um gegen Waffengewalt zu protestieren.

Laut Statista sind in den USA zwischen 2014 und 2017 56.7555 Menschen durch Waffen getötet worden, darunter 2710 Kinder unter zwölf Jahren. Allein im vergangenen Jahr hat es demnach 15.590 Waffentote gegeben. In den USA ist es somit wahrscheinlicher durch eine Waffe getötet zu werden, als durch Haut- oder Magenkrebs. Im September hatte die Organisation „Amnesty International“ die Waffengewalt im Land als „Krise für die Menschenrechte“ bezeichnet.

Von RND/mkr