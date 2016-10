Airport vorübergehend geschlossen Fünf Tote bei Flugzeugunglück auf Malta

Luqa. Die luxemburgische Maschine stürzte einem Bericht der „Times of Malta“ zufolge kurz nach ihrem Abflug am Montagmorgen nahe der Startbahn in Luqa ab und ging in Flammen auf. Mindestens fünf Menschen sollen demnach bei dem Unglück ums Leben gekommen sein. Brennende Wrackteile wurden laut Bericht bis auf die Straße außerhalb des Flughafens zwischen den Dörfern Kirkop und Safi geschleudert.

Zunächst hieß es, der Flieger sei für Mitarbeiter der EU-Grenzschutzagentur Frontex gechartert worden. Eine Sprecherin der Agentur hat dies aber zwischenzeitlich dementiert. Das Flugzeug soll Platz für etwa zehn Menschen haben.

