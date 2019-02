Atmore

Der US-Staat Alabama hat einen muslimischen Häftling hingerichtet. Der 42-jährige Dominique Ray wurde am Donnerstag um 22.12 Uhr (Ortszeit) nach einer Giftspritze im staatlichen Gefängnis in Atmore für tot erklärt. Rays Anwälte hatten gegen das Hinrichtungsverfahren in Alabama geklagt. Sie argumentierten, es behandele christliche Häftlinge bevorzugt, weil bei einer Hinrichtung in der Regel eine christliche Kirchenvertretung anwesend ist, die von dem Gefängnis angestellt wird.

Ray hatte beantragt, dass stattdessen sein Imam bei ihm sein dürfe. Das wurde aber verweigert. Anwälte des Staats Alabama teilten mit, dass aus Sicherheitsgründen nur Gefängnisangestellte in der Hinrichtungskammer sein dürften. Ein Sprecher des Gefängnissystems, Bob Horton, sagte der Imam von Ray habe diesen am Mittwoch und Donnerstag besucht. Der Imam schaute der Hinrichtung von einem angrenzenden Zeugenraum zu.

Ray war wegen der Vergewaltigung von und des Mordes an einer 15-Jährigen 1995 zum Tode verurteilt worden. Ray wurde 1999 schuldig gesprochen, nachdem ein anderer Mann ihn belastet hatte.

Der Oberste Gerichtshof der USA hatte am Donnerstag eine Entscheidung einer niedrigeren Instanz mit fünf zu vier Stimmen gekippt, durch die die Hinrichtung wegen des Vorwurfs im Zusammenhang mit der Religion aufgeschoben worden war.

Von RND/AP