Hannover

Der Discounter Aldi warnt vor einem dubiosen Gewinnspiel, das zurzeit auf Facebook kursiert. In einem Post verspricht die Seite „ Aldi Club“ teure Küchengeräte für zehn Teilnehmer, die den entsprechenden Beitrag teilen und liken – was offenbar schon tausendfach passiert ist.

Aldi Süd warnt auf seiner offiziellen Facebook-Seite vor dem Gewinnspiel: „Aktuell befinden sich leider vermehrt gefälschte Gewinnspiele und Gutscheine, die den Namen Aldi tragen, im Umlauf. Bitte nehmt an diesen nicht teil und gebt auch keine persönlichen Informationen weiter. Wir stehen damit in keinerlei Zusammenhang“, heißt es in dem Facebook-Post.

Dazu verlinkt Aldi einen Bericht der Online-Plattform „Mimikama“, einer privaten Initiative, die über Internetmissbrauch aufklärt. Darin heißt es, man habe das Facebook-Gewinnspiel aus rechtlicher Sicht geprüft und es, da es nicht den Kriterien der Facebook-Gewinnspielrichtlinien entspreche, als negativ eingestuft.

Von RND/seb