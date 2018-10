Springfield

Die Metalcore-Band All That Remains trauert um ihren Gitarristen und Songwriter Oli Herbert. Der Musiker starb laut der Zeitung „Bild“ im Alter von 44 Jahren.

Auf der Facebookseite der Band schreiben seine Musiker-Kollegen aus Springfield (US-Bundesstaat Massachusetts): „Wir waren am Boden zerstört, als wir erfuhren, dass Oli Herbert, unser Freund, Gitarrist und Gründungsmitglied von All That Remains, gestorben ist. Oli war ein unglaublich talentierter Gitarrist und Songwriter, der den Rock und Metal aus dem Nordosten definierte. Sein Einfluss auf diese Genres und auf unser Leben wird sich fortsetzen.“

Woran der Musiker starb, wurde nicht mitgeteilt. Die Band bat in ihrem Facebook-Eintrag von Mittwoch darum, Respekt vor der Privatsphäre der Familie zu zeigen und Oli mit seiner großartigen Musik in Erinnerung zu behalten.

Die 1998 gegründete Band All That Remains sollte im Dezember mit ihrem neuen Album „Victim Of The New Disease“ auch nach Deutschland kommen und in Köln (10.12.), in Berlin (11.12.) und in München (17.12.) spielen. Ob die Gigs, die noch im offiziellen Tourkalender der Band stehen, stattfinden werden, blieb zunächst offen.

Von RND/dpa