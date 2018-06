Delaware

Es ist eine außergewöhnliche Aktion: Domino’s repariert Straßen, damit die Kunden eine makellose Pizza geliefert bekommen. Denn Straßenschäden und Schlaglöcher können Pizzen beim Ausliefern irreparabel zerstören, erklärt der Lieferservice auf seiner Internetseite. Käse kann verrutschten, Belag herunterfallen und im schlimmsten Fall kann sogar die Pizza-Box durch den Lieferwagen fliegen.

Mit dem „Pothole-Impact-Meter“ („Schlagloch-Effekt-Messer“) können Kunden dieses „Schreckensszenario“ auf der Website der Kette simulieren. Je nach Stärke der Straßenschäden fliegen Peperoni, Salami oder ganze Pizza-Stücke durcheinander – eine wohl grausame Vorstellung für die Fast-Food-Kette.

„Pflastern für Pizza“: Domino’s bekämpft Schlaglöcher

Jetzt soll aber Schluss damit sein: Getreu dem Motto „Paving for Pizza“ („Pflastern für Pizza“) geht der Lieferservice gegen die Pizza-Zerstörung vor. Domino’s Bauarbeiter mit Domino’s Sicherheitshelmen und Domino’s Lastwagen fahren zu den katastrophalen Straßen, stopfen die Löcher und sorgen so für eine sichere Auslieferung. In bereits vier Städten hat die Kette schon mehr als 50 Schlaglöcher gestopft und 75 Tonnen Asphalt verteilt.

Die Aktion ist aber nicht ganz ohne Eigennutz. Auf jedes gestopfte Schlagloch wird das Domino’s Logo samt Slogan „OH YES WE DID“ gesprüht. Erst im Mai hatte die Lieferkette in den USA für negative Schlagzeilen gesorgt. In einer Domino’s Filiale im Bundesstaat Tennessee hatten Lebensmittelkontrolleure Extremente von Nagetieren gefunden.

Von sah/RND