Leipzig

Tatjana aus Leipzig will Heidis neues Topmodel werden. Das Besondere an der jungen Frau: Tatjana war einmal ein Junge. Jetzt will die 22-Jährige als Model durchstarten und hauptberuflich „um die Welt reisen und an außergewöhnlichen Orten shooten“, wie die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet.

Tatjana wurde vor 22 Jahren als Danny geboren und hatte eine schwere Jugend. Früh merkte die Leipzigerin, dass irgendetwas nicht stimmte, hatte Probleme im Selbstfindungsprozess. Unterstützung und Rückhalt bekam Tatjana in dieser schwierigen Zeit von ihrer Familie. Irgendwann wusste die Schülerin, dass sie im falschen Körper geboren wurde.

Inzwischen hat die Topmodel-Kandidatin mehrere Geschlechtsangleichende Operationen hinter sich, nur die Stimme ist noch immer etwas dunkel. Der Größte Teil auf ihrem Weg zur Frau ist geschafft. „Das ist wie ein Sechser im Lotto“, wird Tatjana in der „LVZ“ zitiert.

Vor einem Umstyling in der Show fürchte sie sich nicht. Zwar hat sich die Leipzigerin extra die Haare wachsen lassen, „denn ich habe meine Schwester schon immer um ihre langen Haare beneidet.“ Doch wenn Heidi Klum der Meinung sei, die müssen ab, dann sei das eben so.

Von RND