Toronto

Der Mann, der mit einem Lieferwagen mindestens zehn Menschen in Toronto getötet hat, handelte offenbar vorsätzlich. Das teilte Polizeichef Mark Saunders bei einer Pressekonferenz mit. „Bei dem Vorfall sah es definitiv nach Absicht aus.“ Der 25-jährige Alek Minassian aus dem Vorort Richmond Hill ist Student. Er sei der Polizei zuvor nicht aufgefallen.

Am Montagnachmittag war der Fahrer auf der belebten Yonge Street im hohen Tempo auf den Bürgersteig gerast und in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Der Mann floh zunächst zu Fuß, wurde aber dann rasch von der Polizei umzingelt und festgenommen. Mindestens zehn Menschen kamen bei dem Angriff ums Leben, 15 weitere wurden verletzt.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau zeigte sich erschüttert über die Tat. „Unsere Gedanken sind bei all denen, die von dem Vorfall an der Yonge und Finch (Straße) betroffen sind. Danke an die ersten Hilfskräfte vor Ort. Wir beobachten die Situation ganz genau“, schrieb der auf Twitter. Zudem sprach er der Polizei von Toronto seinen Dank aus.

Nach der Todesfahrt hat auch das Weiße Haus Kanada seine Unterstützung bekundet. Die Vereinigten Staaten stünden nach dem tragischen Ereignis in Toronto an der Seite des kanadischen Volkes, teilte US-Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders am Montagabend mit. Gedanken und Gebete gälten den Familien der Betroffenen.

Von RND/dpa/mkr