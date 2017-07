Hannover. Die Sängerin Andrea Jürgens ist tot. „Die traurige Nachricht hat uns nun ereilt: Andrea Jürgens ist verstorben. Wir trauern um eine Ausnahmekünstlerin, die die Liebe zur Musik von Kindesbeinen an begleitete. Ruhe in Frieden. Wir werden dich vermissen“, hieß es auf ihrer Facebook-Seite. Sie starb infolge eines akuten Nierenversagens. Innerhalb kürzester Zeit nahmen Tausende Facebook-Nutzer Abschied von der Sängerin.

Bereits am Donnerstagvormittag hatte es dort geheißen, es ginge der 50-Jährigen gar nicht gut. Sie sei am Montag zu Hause zusammengebrochen und dann in ein Krankenhaus eingeliefert worden, zitiert die „Bild“-Zeitung ihren besten Freund Heinz Schnitzler. Erst im April musste die Sängerin wegen einer „langwierigen, aber nicht lebensbedrohlichen“ Krankheit behandelt werden. Das bestätigte ihr Manager Erhard Große.

Von RND/are