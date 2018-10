München

Unbekannte haben verschiedenen Medienberichten zufolge einen Anschlag auf einen ICE zwischen Nürnberg und München verübt. Demnach sei am Tatort ein Drohschreiben in arabischer Schrift sowie ein arabisches Graffito an einem Brückenpfeiler gefunden worden.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der „Bild“-Zeitung und der „tz“ am 7. Oktober. Zwischen Nürnberg und München, der ICE war zu diesem Zeitpunkt mit 140 Stundenkilometern unterwegs, habe der Zugführer während der Fahrt ein verdächtiges Geräusch bemerkt und am Endbahnhof in München Schäden am ICE festgestellt, erklärte ein LKA-Sprecher am Montag. Bahnmitarbeiter gingen demnach zunächst von einem Kurzschluss aus.

Ermittler fanden über die ICE-Strecke gespanntes Stahlseil

Am nächsten Tag fanden Ermittler ein Stahlseil, das über die Gleise gespannt worden war, und auf den Schienen montierte Holzkeile – augenscheinlich mit dem Ziel, den Zug entgleisen zu lassen. Außerdem entdeckten sie an der Strecke ein Drohschreiben in arabischer Sprache. Es sei allgemein gehalten, ohne auf ein konkretes Ereignis hinzuweisen. „Wir nehmen es trotzdem sehr ernst“, sagte der Sprecher. Nun ermittele die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus.

Von RND/dpa