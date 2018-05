New York

Die Tiere wurden in die USA verschickt, wo ihnen das Rauschgift wieder herausoperiert und verkauft wurde. Der 38-Jährige sei nicht nur ein Drogenhändler, sondern habe auch den Schwur von Tierärzten gebrochen, Tierleiden zu verhindern, erklärte der zuständige US-Bundesstaatsanwalt Richard P. Donoghue am Dienstag (Ortszeit). Fast zwölf Jahre wurde nach dem 38-Jährigen gefahndet, jetzt wurde er in Spanien aufgespürt und soll den US-Behörden überstellt werden.

Aufgeflogen war die grausame Tierquälerei vor Jahren, als eine Ladung von sechs Tieren dem Zoll auffiel. Wie sich herausstellte, hatten sie sechs Kilo Heroin im Körper.

Nach seiner Auslieferung aus Spanien am Montag muss sich der Tierarzt nun vor einem Bundesgericht in New York verantworten. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Mindesthaftstrafe von zehn Jahren wegen Drogenschmuggels.

Von Dierk Sinderman/RND/dpa