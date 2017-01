Germering. Auf einer Autobahn in Oberbayern ist eine Autofahrerin mit einer Drohne zusammengestoßen. Das 1,2 Kilogramm schwere Fluggerät und das Fahrzeug der Frau kollidierten am Sonnabend auf der A99 nahe Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck), wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurde die Front des Wagens beschädigt, die Autofahrerin und ihre Beifahrerin blieben jedoch unverletzt.

Das vorausfahrende Fahrzeug habe noch bremsen und ausweichen können, berichtete die Münchener Abendzeitung. Aber die 49-jährige Fahrerin aus Freising habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können. „Wie die Drohne auf die Fahrbahn gekommen ist, wissen wir nach aktuellem Stand nicht“, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten vermuten, dass der Akku der Drohne leer war. Sie stellten die Reste des Geräts und eine Kamera sicher.

Ob die Frau die Drohne noch im Flug oder auf der Fahrbahn stehend erfasste, blieb zunächst unklar. Nur der Startort der Drohne sei derzeit bekannt, hieß es. Dieser liege im Münchner Stadtteil Neuaubing, nur wenige Kilometer vom Unfallort entfernt. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den Drohnenpiloten.

Strengere Vorschriften für Drohnen geplant

Am deutschen Himmel fliegen immer mehr private Drohnen, Schätzungen zufolge waren es 2016 schon etwa 400.000 – mittlerweile dürften es deutlich mehr sein, denn der Einzelhandel rechnete im Weihnachtsgeschäft mit dem Verkauf von Zehntausenden zusätzlichen Fluggeräten. Bis zum Jahr 2020 soll die Zahl nach jüngsten Prognosen sogar auf rund 1,1 Millionen steigen.

Die Politik reagiert. Für die unbenannten Fluggeräte sollen strengere Vorschriften gelten. Die Bundesregierung drängt darauf, dass Drohnen künftig grundsätzlich nur noch in Sichtweite des Piloten fliegen dürfen. Über besonders sensiblen Gebieten – etwa in der Nähe von Flughäfen oder Regierungsgebäuden – soll ein absolutes Flugverbot gelten. Die Bundesregierung will auch den Überflug von Wohngebäuden untersagen.

Von dpa/RND