Lippstadt

Ein Autofahrer hat in Lippstadt einen mutmaßlichen Räuber auf der Flucht zugeparkt und der Polizei so bei der Festnahme geholfen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, soll der 30 Jahre alte Tatverdächtige am Donnerstag einen Lebensmitteldiscounter überfallen haben. Er habe dabei ein Klappmesser gezogen und die Kassiererin bedroht. Mit erbeutetem Geld floh er aus dem Geschäft und stieg in einen Wagen in der Nähe ein. Ein Zeuge, der das Geschehen verfolgte, parkte das Auto daraufhin zu.

Die wenig später eintreffende Polizei nahm den Mann fest und stellte Bargeld und Klappmesser sicher. Am Steuer des gestoppten Wagens saß demnach eine 56-Jährige, die ebenfalls festgenommen wurde. Gegen den 30-Jährigen beantragte die Paderborner Staatsanwaltschaft Haftbefehl.

Von RND/dpa