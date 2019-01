London

In Nordirland ist ein aus dem Zoo ausgebüxter Roter Panda wieder aufgetaucht. „Wir freuen uns berichten zu können, dass der vermisste Rote Panda gefunden wurde und wieder in sein Zuhause im Belfaster Zoo gebracht wird“, twitterte der Zoo am Montag.

Die nordirische Polizei hatte in der Nacht zu Montag auf Facebook berichtet, dass einer der roten flauschigen Bewohner am Sonntag beschlossen habe, einen „Überraschungsurlaub“ vom Zoo zu nehmen und nun vermutlich die Sehenswürdigkeiten des Belfaster Vororts Glengormley erkunde. Die Behörde rief die Bevölkerung auf, sie bei Sichtung des nachtaktiven Tieres zu verständigen und nicht zu versuchen, es selbst zu fangen.

Nutzer der Sozialen Medien spekulierten, ob das Tier womöglich in ein China-Lokal eingekehrt sei oder gar rechtzeitig vor dem Brexit nach Irland habe flüchten wollen. Weder Zoo noch Polizei machten Angaben darüber, wo der Ausreißer schließlich entdeckt wurde.

Wegen ihres kräftigroten Fells werden die geschickten Baumkletterer auch Feuerfuchs oder Goldhund genannt. Ihr buschiger Schwanz, das putzige Gesicht und das Format einer sehr großen Hauskatze erinnern an Waschbären. Wie die zu den Bären gehörenden Große Pandas bevorzugen „Kleine“ Pandas Bambus als Speise, gehören aber zu einer eigenen Tierfamilie. Laut der Umweltstiftung WWF ist die im Himalaya heimische Art bedroht.

Von RND/dpa