Izmir. Die Detonation habe sich am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Gerichts ereignet, berichtete der Sender CNN Türk. Am Eingang für Richter und Staatsanwälte sei es zu der Explosion gekommen, hieß es weiter. Der Anschlag soll zwei Tote gefordert haben. Dabei handele es sich um einen Polizisten und einen Gerichtsmitarbeiter, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Sieben Menschen seien verletzt worden.

Tatverdächtiger festgenommen

Anadolu meldete, nach der Explosion hätten sich Sicherheitskräfte mit drei „Terroristen“ einen Schusswechsel geliefert. Zwei seien dabei getötet worden. Einer sei auf der Flucht.

Ein Reporter der Nachrichtenagentur DHA sagte dem Nachrichtensender CNN Türk, es habe sich wahrscheinlich um eine Autobombe gehandelt. Eine Nachrichtensperre sei verhängt worden.

Anadolu meldete weiter, zahlreiche Krankenwagen seien am Ort der Detonation. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Auf Fernsehbildern vom Ort der Explosion waren Flammen und Rauch zu sehen. Nach Angaben von CNN Türk wurde das Feuer inzwischen gelöscht.

Anschlagswelle erschüttert das Land

Izmir ist nach Istanbul und Ankara die größte Stadt der Türkei. Seit der Eskalation der Gewalt im Land im Sommer 2015 ist Izmir bislang von schweren Anschlägen verschont geblieben.

Erst in der Silvesternacht hatte ein Terrorist in einem Club in Istanbul 39 Menschen getötet. Die Verantwortung für die Tat in Istanbul hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamiert.

Von RND/dpa