Ludwigslust. Es ist schon einige Male passiert, dass ein Autofahrer blind seinem Navi folgte und von der Straße abkam. Man könnte also auf den Gedanken kommen, dass so etwas auch in Kummer bei Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) passiert ist – denn dort ragt das Heck eines Autos aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses. Aber der Kleinwagen wurde absichtlich in der ersten Etage geparkt. Und wenn dabei etwas zu Bruch gegangen sein sollte, am Auto oder am Haus, sei es nicht so schlimm, sagt die Feuerwehr.

Es ist nur eine Übung: Die Feuerwehr trainiert verschiedene Einsätze in dem Wohnblock. Quelle: dpa

Aber warum? Der Wohnblock wird von den Feuerwehren der Region und auch der Rettungsdienstschule Schwerin für Trainingszwecke genutzt. Das Auto ist Teil einer Inszenierung für einen Ausbildungstag. „Wir können in diesem Objekt Einsatzszenarien durchspielen, ohne dass Beschädigungen am Baukörper relevant wären, weil das Gebäude in Kürze abgerissen werden soll“, erklärte der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kummer, Stefan Geier, der „Schweriner Volkszeitung“.

Auf Nachfrage erklärte der Feuerwehrmann: Der Kleinwagen stamme von einem Autohaus aus der Region und sollte verschrottet werden, sagte Geier der „Bild“-Zeitung. Mit einem Teleskoplader sei das Auto von außen durch das Fenster in die Wohnung gestellt worden.

Welche Einsätze genau die Feuerwehr an dem Auto übt und warum der Kleinwagen dafür in der ersten Etage abgestellt wurde – das verriet der Einsatzleiter nicht.

Das Gebäude soll bald abgerissen werden. Quelle: dpa

Von dpa/RND/wer