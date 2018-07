Aufregung am Flughafen in München: Weil eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt war, hat die Bundespolizei am Samstag zwei Abflughallen evakuiert. Pünktlich zum Ferienbeginn wurden mehr als 200 Flüge gestrichen. Die Passagierin ist mittlerweile gefunden worden.