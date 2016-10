Autofahrer fällt gleich mehrfach auf

Ohorn/Görlitz. Ein 22-jähriger Autofahrer ist in Sachsen gleich mehrfach aufgefallen. Wie die Polizei in Görlitz am Samstag mitteilte, war der Mann vorn rechts nur noch auf der Felge unterwegs. Der Atemalkoholtest ergab demnach 0,7 Promille, er hatte Drogen genommen, keine Fahrerlaubnis, das Auto war nicht zugelassen und die Kennzeichen waren falsch. Zudem hatte er am Abend zuvor noch einen Unfall gebaut und sich dabei den Schaden am Auto zugezogen. Die Kratzspur der Felge wies den Weg zur der Unfallstelle.

dpa