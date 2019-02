Simonsberg

Mit rekordverdächtigen 120 Stundenkilometern ist ein Autofahrer am Dienstag vor einer Kindertagesstätte in Simonsberg bei Husum (Schleswig-Holstein) in eine Radarfalle gerast. Auf der schmalen Landstraße gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern, wie die Polizeidirektion Flensburg mitteilte. Jetzt muss der 42 Jahre alte Mann 440 Euro Bußgeld bezahlen, seinen Führerschein für zwei Monate abgeben und bekommt zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Von RND/dpa