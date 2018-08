London

Bei einem Busunfall auf der Autobahn bei Swanley in der englischen Grafschaft Kent sind am Montag 41 Menschen leicht verletzt worden. Im Stau, der sich hinter der Unfallstelle gebildet hatte, kam indessen ein kleiner Junge zur Welt, wie die Agentur PA berichtete.

Die Polizei twitterte, dass es bei dem Unfall keine ernsthaften Verletzungen gegeben habe. „Und um die Dinge interessant zu machen – ein kleiner Junge kam dort zur Welt.“

Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, ob es dem Baby und den Eltern gut gehe, antwortete die Polizei: „Ich glaube schon.“ Sie wären in den Stau geraten und hätten dann am Straßenrand angehalten, um medizinische Hilfe zu bekommen. Menschen hätten ums Leben kommen können, „aber jetzt gehen wir in dem Gewissen nach Hause, dass etwas Gutes passiert ist“.

